الزرفي: زيارة ماكرون تحمل عمقا واعترافا بعودة العراق إلى دوره الإقليمي

2020/09/04 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق تمثل مرحلة جديدة لإعادة البلاد إلى دورها الإقليمي والدولي.

وقال الزرفي في تغريدة على تويتر، إن هذه الزيارة وما يحمله عمقها من اعتراف ودعمٍ فرنسي بعودة العِراق الى دورهِ الإقليمي كمحطة استقرار المنطقة سياسياً واقتصاديا وأمنياً، تمثل مرحلةً جديدة من ربط للمصالح المشتركة وفتح خطوط الاستثمار والعمل بين العِراق سيد نفسه ودول الاتحاد الأوروبي.

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