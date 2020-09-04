عليوي: الحياة الرياضية ستعود قريباً

2020/09/04 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

اكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، ان النشاط الرياضي في البلاد سيعود قريباً.

وقال عليوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لجنة الشباب والرياضة خاطبت اللجنة العليا للصحة والسلامة من اجل اعادة الانشطة الرياضية في البلاد”.

وأوضح أن “اللجنة تفهمت الموضوع وابلغتنا اللجنة انها في صدد اصدار قرار عودة الانشطة الرياضية في القريب العاجل”، معرباً عن “تفاؤله بعودة الحياة الرياضية الى طبيعتها كما في السابق”.

يذكر ان النشاط الرياضي في البلاد قد توقف منذ 19 اذار الماضي بسبب فيروس كورونا.



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