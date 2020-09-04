تربية الكرخ تكشف عن وظائف شاغرة وتوجه دعوة لوزارة المالية

2020/09/04 | 15:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت مديرية الكرخ الأولى، الجمعة، وجود الكثير من الدرجات الوظيفية الشاغرة نتيجة الحذف والاستحداث، داعية وزارة المالية لتعيين المحاضرين الذين لهم دور كبير في تغطية المواد الدراسية، فيما اشارت الى وجود عدة مقترحات بشأن العام الدراسي الجديد.

وقال مدير عام تربية الكرخ الأولى، فلاح القيسي، في تصريح له اليوم (4 آيلول 2020) إن "هناك الكثير من الدرجات الوظيفية الفائضة نتيجة الحذف والاستحداث، للأعوام 2017 و2018 و2019 و2020".، داعيا "وزارة المالية إلى إطلاقها لتعيين المحاضرين المجانيين وسد الدروس الشاغرة التي سببها قانون التقاعد الجديد".

وشدد على "أهمية إطلاق الدرجات الوظيفية من وزارة المالية، لتعيين المحاضرين الذين لهم دور كبير في تغطية المواد الدراسية"، مشيرا إلى أن"هنالك الكثير من الدروس الشاغرة، نتيجة إحالة عدد كبير من الهيأة التدريسية إلى التقاعد قبل استحقاقهم التقاعدي، بسبب قانون التقاعد الجديد".

وفي ما يتعلق بمقترحات الدوام في ظل تفشي جائحة كورونا أشار القيسي إلى أن "هنالك عدة مقترحات قدمت إلى هيئة الرأي وإلى اللجنة المشكلة من وزير التربية، بخصوص التعايش مع جائحة كورونا"، مبينا أن "اعتماد الدمج الالكتروني كان من ضمن المقترحات التي قدمت، أي سيكون هنالك دوام للطلبة من خلال حضورهم لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، حسب ما يقتضيه المنهج بضرورة الحضور لإيصال المادة إلى الطلبة بشكل سلسل وسليم، فضلا عن التواصل مع الطلبة من خلال منصة نيوتن والتلفزيون التربوي".

وأضاف أن "هناك صعوبات وتحديات كبيرة، وذلك لعدم توفير الإمكانيات المادية للطلبة من خلال توفير الأجهزة الالكترونية كالحاسبات والتابلت والتلفونات، فضلا عن وزارة الاتصالات ،فيما يخص الانترنيت للتواصل مع الطلبة، إضافة إلى عدم توفير المستلزمات الصحية التي تخلو في مديرياتنا ومدارسنا"، داعيا "المنظمات التربوية والإنسانية والجهات الساندة، إلى توفير المستلزمات الضرورية لتفعيل مقترح اعتماد المنصة الالكترونية، حتى نستطيع إكمال العام الدراسي".





وتابع: "سنحاول من خلال التلفزيون التربوي، تغطية المناهج حسب أهميتها، أي المواد الإنسانية ستكون عن طريق المنصة التي تشمل مواد التاريخ والجغرافية والوطنية، حيث أن الطالب بالإمكان أن يقرأها في البيت، أما الدروس العلمية، فسيكون هناك تواجد للطلاب في المدرسة، التي تشمل مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات".

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