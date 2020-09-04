متنبئان جويان يتوقعان تغييرات مناخية بينها تساقط امطار رعدية على اجزاء من العراق

2020/09/04 | 15:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن متنبئان جويان توقعاتهما للطقس في العراق للأيم المقبلة وقال حسين الأسدي ان "تحديث خرائط الطقس مساء الليلة ترسم عودة موجات الرطوبة القوية على البصرة وشرق ميسان من فجر السبت بعد ان تراجعت الرطوبة اليوم بسبب تحول الرياح إلى شمالية غربية ومتوقع مع ساعات نهار الجمعة عودة الرياح الجنوبية الشرقية على المناطق المذكورة وتستمر عدة أيام مع درجات حرارة مرتفعة في عموم المناطق."

واضاف "اما الليلة فهناك فرصة لزخات أمطار رعدية على اجزاء من غرب الرمادي"

اما المتنبيء الجوي صادق عطية فقال ان "التذبذب في القطب الشمالي (AO) وتذبذب شمال الأطلسي (NAO) في طور التعادل حاليا ومن المتوقع أن يستمر كذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

ويضيف "وبذلك فأن النمط العام للمنظومة الجوية في غرب اوربا هو منخفضات عليا باردة و درجات حرارة اقل من المعدل .."

ويكمل عطية انه"نتيجة لذلك فأن منطقة الشرق الاوسط اضافة الى وسط اوربا ستعاني من استمرار هيمنة مرتفع جوي شبه مداري مسببا استمرارالارتفاع بدرجات الحرارة فوق المعدل العام" .

وختم بالقول "متوقع هذا الوضع الجوي لمدة أسبوعين قادمين والله اعلم ".

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