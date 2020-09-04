الانبار: ننتظر موافقة القوات الامنية لعودة وجبات جديدة من الاسر النازحة

2020/09/04 | 15:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مستشار محافظة الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الجمعة، عن البدء بعمليات عودة وجبات من الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة بعد توقفها نتيجة اجراءات فيروس كورونا .وقال ابو ريشة في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية بانتظار موافقة القوات الامنية لعودة وجبات جديدة من الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة بعد توقف عمليات العودة نتيجة اجراءات فيروس كورونا “.واضاف ان وجبة تضم نحو 200 اسرة نازحة واخرى تضم نحو 15 اسرة نازحة بانتظار تدقيقها امنيا تمهيدا للبدء بعمليات عودة الاسر النازحة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناها المحررة ، مبينا ان” وفد من حكومة الانبار المحلية التقى بمسؤولين في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدعم جهود الية تسريع الاسر النازحة التي تروم العودة الى مناطق سكناها ، موضحا ان” وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الانسانية ابدت استعدادها لدعم ملف العودة وغلق مخيمات النزوح “.



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