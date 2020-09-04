بالوثيقة.. نائب يطالب شركة الناقلات العامة بأوليات العقد المبرم مع شركة وسيطة

2020/09/04 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة صادرة من مكتب النائب ستار الجابري، عن مطالبته شركة الناقلات العامة بتزويد البرلمان باوليات العقد المبرم مع شركة وسيطة، بعد ورود معلومات بوجود مخالفات مالية.

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