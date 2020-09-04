نصيف تضع أول ملف للتحقيق أمام لجنة قضايا الفساد وتوجه دعوة

2020/09/04 | 15:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالبت النائبة عالية نصيف، الجمعة، لجنة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، بالمباشرة بفتح أول ملف بشأن عقود تابعة لوزارة الكهرباء، داعيا اللجنة لمراجعة التعيينات الاخيرة خصوصا في مجال السلك المالي.

وقالت نصيف في بيان لها اليوم، (4 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنه "في الوقت الذي نعرب فيه عن سعادتنا بتشكيل هذه اللجنة التي نأمل أن تساهم في القضاء على الفساد ولو بشكل جزئي، نرى أن بإمكان هذه اللجنة أن تفتح المئات من ملفات الفساد التي سبق وأن نشرنا تفاصيلها المعززة بالأدلة والوثائق في وسائل الإعلام".

واضافت: "طالبنا بالتعامل معها على أنها بلاغات رسمية للسلطات المختصة، فهل ياترى ستبدأ اللجنة بممارسة عملها والمباشرة بالتحقيق وإحالة المفسدين إلى القضاء؟!".

واوضحت انه "بمناسبة تشكيل هذه اللجنة، نقدم لها ملفا جاهزا لتباشر بفتح تحقيق حوله، وهو يتعلق بقيام وزارة المالية بإكمال التخصيصات المالية اللازمة لعقود وزارة الكهرباء الخاصة بتبريد وحدات الإنتاج بخمسة أضعاف السعر الحقيقي (بسعر 86 مليون دولار) ، وتمت احالة الوحدات سريعة النصب في الزبيدية بسعر ضعفين ونصف (بسعر 470 مليون دولار)، في حين يمكن تنفيذها من خلال إعلان شفاف وواضح بعشرين مليون دولار بدلا من 85 مليون دولار اي بفارق 4.25 ضعف، كما أن قضية شركة سيمنس هي غطاء لشركات عراقية مرتبطة بحيتان الفساد في وزارة الكهرباء، وهم كل من (ر.ح) و (أ.ح.ط)".

وتابعت نصيف: "أضع اليوم أمام اللجنة اول قضية لغرض التحقيق فيها، وأسجل نفسي مخبرا عن كل القضايا التي أعلنت عنها سابقا، وأضع جميع معلوماتي تحت تصرف اللجنة، لنرى هل هذه اللجنة تفوق قدرة المؤسسات الرقابية؟ وأخيرا نطلب من اللجنة مراجعة وتقييم التعيينات الاخيرة حتى في حكومة السيد الكاظمي وخاصة في السلك المالي ".

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