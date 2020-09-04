تسجيل حالة وفاة و85 اصابة جديدة بكورونا في ديالى

2020/09/04 | 15:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد أفاد مصدر طبي، الجمعة، بتسجيل حالة وفاة و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال المصدر، لـ/أين نيوز/، إن "نتائج الفحوصات والتحاليل المختبرية التي اجرتها دائرة صحة ديالى خلال الـ24 ساعة الماضية، أظهرت تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة".وأضاف، أن "المؤسسات الصحية في المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتاً إلى "تسجيل 133 حالة

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