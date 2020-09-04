اصابات كورونا في العراق تتجاوز حاجز الخمسة الاف اصابة في اليوم الواحد

2020/09/04 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم فحص ( 23802) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1694285 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3611) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 526بغداد / الكرخ 360مدينة الطب 97النجف الأشرف 222السليمانية 101 أربيل 222 كربلاء 233كركوك 219ديالى 133واسط 53 البصرة 414ميسان 148بابل 64 الديوانية 124 ذي قار 210الأنبار 35المثنى 176 نينوى 120 صلاح الدين 154

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 5036 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 517بغداد الكرخ 855مدينة الطب 269النجف 178السليمانية 164 أربيل 160دهوك 273 كربلاء 243كركوك 180 ديالى 85واسط 366البصرة 349ميسان 160 بابل 90 الديوانية 239 ذي قار 245الأنبار 31المثنى 181نينوى 315 صلاح الدين 136

– الوفيات 84 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 2 مدينة الطب 2 النجف 3 السليمانية 16أربيل 6 دهوك 3 كربلاء 2كركوك 5 ديالى 1 واسط 7 البصرة 6 ميسان 2 بابل 3 الديوانية 6 ذي قار 5 المثنى 2 نينوى 8

مجموع الشفاء : 191368 ( نسبة الشفاء 76.0 %) مجموع الأصابات : 252075 الحالات الكلية تحت العلاج : 53348 الراقدون في العناية المركزة: 495 مجموع الوفيات: 7359

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