تدمير كهوف يستخدمها الارهابيون بضربات جوية بطائرات اف 16 في جبال حمرين

2020/09/04 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دمرت طائرات اف 16 العراقية كهوفا يستخدمها الارهابيون بضربات جوية في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه : وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات اف 16 العراقية ضربات على أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين وهي عبارة عّن كهوف تستخدمها عناصر عصابات داعش الإرهابية.واضاف ان الضربات اسفرت عن تدمير الكهوف بالكامل ./انتهى3

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