القبض على ثلاثة ارهابيين شاركوا في سبي الايزيديات غرب نينوى

2020/09/04 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى القبض على ثلاثة ارهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 1/4 ارهاب.وذكر بيان للجهاز : ان الارهابيين مقاتلون بما يسمى ديوان الجند التابع لولاية الجزيرة ابان سيطرة عصابات داعش على المحافظة.واضاف : انه جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بمشاركتهم في ثمانية معارك ضد القوات الامنية خلال عمليات التحرير علاوة على قتل المواطنين وسبي النساء الايزيديات في قضاء سنجار،و تم احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة./انتهى3

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