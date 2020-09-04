مكتب حقوق الانسان بالبصرة يطالب بضرورة الاطلاع على تجارب الدول في الرقابة على الوقاية للحد من خطر كورونا

2020/09/04 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومة المركزية ولجنة اللازمة المركزية الخاصة بملف وباء فايروس كورونا كوفيد ١٩ بضرورة الاطلاع على تجارب الدول في الرقابة على الوقاية ودعم الأفراد في الحد من خطر التفشي .واشار المكتب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه الى ان الوباء تفشى في العراق مع انخفاض الوقاية واستمرار الاستهانة بالوباء القاتل .وحذر المكتب في بيانه من مجرد تفكير الحكومة المركزية بالاتجاه إلى مرحلة (التعايش مع فايروس كورونا) لافتا الى ان هذا يعني الاتجاه إلى الكارثة ويومها لن ينفع الندم ./انتهى

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