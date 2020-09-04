الموقف الوبائي اليوم الجمعة: 5036 إصابة جديدة ووفاة 84 حالة وشفاء 3611 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة (3611) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 526
بغداد / الكرخ 360
مدينة الطب 97
النجف الأشرف 222
السليمانية 101
أربيل 222
كربلاء 233
كركوك 219
ديالى 133
واسط 53
البصرة 414
ميسان 148
بابل 64
الديوانية 124
ذي قار 210
الأنبار 35
المثنى 176
نينوى 120
صلاح الدين 154
- الإصابات الجديدة: 5036 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 517
بغداد الكرخ 855
مدينة الطب 269
النجف 178
السليمانية 164
أربيل 160
دهوك 273
كربلاء 243
كركوك 180
ديالى 85
واسط 366
البصرة 349
ميسان 160
بابل 90
الديوانية 239
ذي قار 245
الأنبار 31
المثنى 181
نينوى 315
صلاح الدين 136
- الوفيات 84 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 2
النجف 3
السليمانية 16
أربيل 6
دهوك 3
كربلاء 2
كركوك 5
ديالى 1
واسط 7
البصرة 6
ميسان 2
بابل 3
الديوانية 6
ذي قار 5
المثنى 2
نينوى 8
مجموع حالات الشفاء : 191368 ( نسبة الشفاء 76.0 %)
مجموع الإصابات : 252075
الحالات الكلية تحت العلاج : 53348
الراقدون في العناية المركزة: 495
مجموع الوفيات: 7359
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