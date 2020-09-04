الموقف الوبائي اليوم الجمعة: 5036 إصابة جديدة ووفاة 84 حالة وشفاء 3611 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الجمعة: 5036 إصابة جديدة ووفاة 84 حالة وشفاء 3611 مصاباً
2020/09/04 | 15:39 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة (3611) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   526

بغداد / الكرخ      360

مدينة الطب        97

النجف الأشرف    222

السليمانية            101  

أربيل                222                                   

كربلاء             233

كركوك             219

ديالى               133

واسط              53           

البصرة             414

ميسان               148

بابل                 64  

الديوانية             124 

ذي قار              210

الأنبار               35

المثنى               176     

نينوى                120 

صلاح الدين          154

    

 

- الإصابات الجديدة: 5036 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   517

بغداد الكرخ     855

مدينة الطب      269

النجف            178

السليمانية          164      

أربيل            160

دهوك           273             

كربلاء         243

كركوك        180  

ديالى          85

واسط         366

البصرة       349

ميسان        160 

بابل           90 

الديوانية      239   

ذي قار        245

الأنبار          31

المثنى          181

نينوى          315 

صلاح الدين    136  

 

 

- الوفيات   84   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        2 

مدينة الطب       2 

النجف             3                     

السليمانية        16

   أربيل          6 

دهوك            3                  

كربلاء           2

كركوك         5 

ديالى            1  

واسط           7 

البصرة        6 

ميسان           2    

بابل            3 

الديوانية        6 

ذي قار         5     

المثنى          2          

نينوى           8    

         

  

            

مجموع حالات الشفاء  :  191368  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                       

مجموع الإصابات :   252075                                               

الحالات الكلية تحت العلاج :     53348                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      495                                            

مجموع الوفيات:   7359

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