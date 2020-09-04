بعمر 108 أعوام.. مسن كركوكي يتغلب على كورونا وأمراض الشيخوخة

2020/09/04 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن مسن من أهالي محافظة كركوك، من التغلب على فيروس كورونا والتماثل للشفاء على الرغم من تجاوز عمره مئة عام في ظاهرة فريدة على المستوى المحلي.

وذكر أفراد من عائلة بهاء الدين درويش طاهر، وهو من سكنة إحدى القرى التابعة لناحية شوان في كركوك، ان المصاب الذي تشير الأوراق الثبوتية إلى أنه من مواليد عام الف وتسعمائة واثني عشر، انه تلقى العلاج في منزله بمساعدة أحد الأطباء، وتعافى من الفيروس على الرغم من كونه مصابا بعدد من الأمراض المزمنة الأخرى، فيما أظهرت نتائج الفحص الأخير تماثله للشفاء بشكل نهائي.

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