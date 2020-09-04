الحلبوسي والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وفقا للمصالح المتبادلة

2020/09/04 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين العراق والكويت بشتى المجالات.

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز سبل التعاون وفقا للمصالح المتبادلة، كما بحث اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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