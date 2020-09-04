اطلاق حملة امنية لتعقب العجلات “غير القانونية” شرقي الرمادي

2020/09/04 | 15:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الجمعة، عن اطلاق حملة امنية لتعقب العجلات الغير قانونية في مناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة مسنودة بقوة من منتسبي مرور الانبار، نشرت العديد من السيطرات المتحركة لتعقب المخالفين للضوابط الامنية وحجز العجلة المخالفة واحالت سائقها الى المحاكم المختصة “.واضاف ان” القوات الامنية تقوم بعمليات مطابقة للموصفات العجلات باستخدام الحاسوب في خطة تهدف الى ضبط العجلات المسروقة للحيلولة دون استخدامها من قبل العصابات الاجرامية بعمليات ارهابية ناهيك من ان هذه الحملة تأتي وفق قرارات صادرة من المراجع الامنية العليا لمحاسبة العجلات التي تحمل لوحات قديمة ومنها غير مسجلة في الدوائر المرورية ، مبينا ان” القوات الامنية اوعزت الى كافة اصحاب العجلات برفع الستائر على زجاج عجلاتهم وعدم تضليها تحت أي ذريعة كانت واحالت المخالفين الى القضاء “.يشار الى ان هذه الاجراءات جاءت على خلفية انفجار عجلة مفخخة قبل ثلاثة ايام داخل الحي الصناعي في الرمادي “.



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