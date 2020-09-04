شغيلة التعليمين العمومي والخصوصي: نفس المهام وتفاوت في الأجور من أجل أجر متساو لقاء العمل المتساوي، بقلم، أستاذ تعليم خصوصي - المناضل-ة

2020/09/04 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة يُعْتَبَرُ التمييز في الأجر بين القطاعات الاقتصادية، أحد أشد أشكال الظلم الاجتماعي، وقد شهد المغرب أشكالا متعددة لهذا التمييز، أهما التفاوت بين أجور شغيلة القطاع الصناعي والزراعي [يفوق الأول الثاني بـ %42].يشهد قطاع التعليم بدوره تمييزا صارخا بين حقوق وأجور شغيلة نفس القطاع:+ تمييز بين شغيلة التعليم العمومي: بين شغيلة تابعة لوزارة التربية الوطنية (تقاعدها مع الصندوق المغربي للتقاعد) ومفروض ......





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