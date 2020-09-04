لأول مرة .. العراق يتخطى 5 الاف اصابة بفيروس كورونا

2020/09/04 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تخطى العراق، اليوم الجمعة، حاجز الـ 5 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا، ولأول مرة منذ دخول الوباء إلى العراق في آذار الماضي، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم تسجيل 5036 إصابة جديدة، و84 حالة وفاة.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فحص (23802) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليو ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1694285)".

وأوضح البيان، أن "الوزارة سجلت 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكما يلي: بغداد الرصافة 517، وبغداد الكرخ 855، ومدينة الطب 269، والنجف 178، والسليمانية 164، وأربيل 160، ودهوك 273، وكربلاء 243، وكركوك 180، وديالى 85، وواسط 366، والبصرة 349، وميسان 160، وبابل 90، والديوانية 239، وذي قار 245، والأنبار 31، والمثنى 181، ونينوى 315، وصلاح الدين 136".

وأضاف البيان، أن "الوزارة سجلت هذا اليوم (3611) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 526، وبغداد / الكرخ 360، ومدينة الطب 97، والنجف الأشرف 222، والسليمانية 101، وأربيل 222، وكربلاء 233، وكركوك 219، وديالى 133، وواسط 53، والبصرة 414، وميسان 148، وبابل 64، والديوانية 124، وذي قار 210، والأنبار 35، والمثنى 176، ونينوى 120، وصلاح الدين 154".

وأشار إلى أن :الوفيات المسجلة اليوم هي 84 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 5، وبغداد الكرخ 2، ومدينة الطب 2 ، والنجف 3، والسليمانية 16، وأربيل 6، ودهوك 3، وكربلاء 2، وكركوك 5 ، وديالى 1، وواسط 7، والبصرة 6، وميسان 2، وبابل 3، والديوانية 6، وذي قار 5، والمثنى 2، ونينوى 8".

ولفت البيان إلى أن "مجموع الشفاء: 191368 ( نسبة الشفاء 76.0 %)، ومجموع الإصابات: 252075، والحالات الكلية تحت العلاج: 53348، والراقدون في العناية المركزة: 495، ومجموع الوفيات: 7359".

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