كورونا.. العراق يسجل 84 وفاة و5036 اصابة جديدة

2020/09/04 | 15:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت السلطات العراقية العديد من التدابير الوقائية لمواجهة كورونا

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