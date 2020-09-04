نائبة كردية: الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات ستسبب الضرر للعراق

2020/09/04 | 15:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل، الجمعة، ان تطبيق الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات ستسبب الضرر للعراق عموما ولبعض المكونات خصوصاً.

وقالت خليل في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حديث البعض عن سعي الديمقراطي الكردستاني لتعقيد الأمور هو أمر منافي تماما للحقيقة، ونحن ندعم اي شئ فيه المصالح العامة ويجمع عليه ممثلوا الشعب العراقي داخل قبة البرلمان"، مبينة ان "قضية الدوائر المتعددة تم الحوار فيها لفترة طويلة وهنالك ملاحظات ليس من قبلنا فقط بل من قبل قوى سنية وشيعية أيضا على اعتبار ان الدوائر المتعددة لا تخدم العراق كونه بل مكونات".

وأضافت خليل، ان "العراق ليس بلد شبيه ببريطانيا، التي وصل فيها مستوى الديمقراطية منذ قرون عديدة بل نحن حديثي العهد بالتجربة الديمقراطية، واعتماد هكذا خيارات لن تكون في منفعة العراق بل على العكس ستسبب الضرر لبعض المكونات والعراق عموما".واشارت الى ان "بعض الاطراف هي من دفعت باتجاه تمرير الدوائر المتعددة، وهنالك رفض كبير من البعض والدليل هو جمع تواقيع اكثر من 120 توقيع نيابي تطالب بتعديل القانون، ونحن نسعى لتحقيق اجماع على رؤية موحدة في نموذج يخدم العراق".

ولكدت، اننا "بحال سلمنا باتجاه الدوائر المتعدةة، فسنكون أمام مشكلة أكبر وهي تحديد شكل تلك الدوائر، فحتى الآن الجميع يبحث عن حلول لقضية الدوائر المتعددة"، مشددة على اننا "نبحث اليوم عن تقليل الضرر سواء من خلال الذهاب الى الدوائر متوسطة الحجم التي تعتمد على تقسيم المحافظات الى دوائر يتم فيها وضع مقاعد تعتمد معايير تضمن حماية المكونات او غيرها من المقترحات التي تطرح لمعالجة هذا الأمر في الاقضية المشتركة بين السنة والشيعة او المناطق المتنازع عليها".





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