والد ميسي: لايوجد اي شرط جزائي يجبر ابني للبقاء في برشلونة

2020/09/04 | 16:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ …أصدر خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، بيانًا رسميًا، للرد على بيان رابطة الليجا حول موقفه.وكانت رابطة الليجا، قد أصدرت قبل أيام، بيانًا يؤكد أن عقد ميسي ينص على شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو، ولن يقدر على الرحيل، إلا من خلال هذا الشرط.وجاء بيان خورخي، كالتالي: […]

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