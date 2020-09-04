لقاح أميركي جديد يوقف الأعراض الشديدة لكورونا

2020/09/04 | 16:03 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت شركة "جونسن أند جونسن" الاميركية، نجاحها بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا بعد اجراءها تجارب على فئران الهامستر.

وقالت الشركة إنه تم تطعيم هامستر باللقاح قبل تعريضه لفيروس كورونا المستجد، وبعد حوالي أربعة أسابيع، لاحظ العلماء تراجع الإصابة في رئتي فأر الهامستر.

وقالت المجلة الطبية "نايتر ميديسين" التي نشرت الدراسة كذلك إن هذه التجربة جزء من الدراسة ما قبل السريرية التي تنوي شركة الأدوية "جونسن آند جونسن" استكمالها.

ولفت القائمون على التجربة أن الفئران التي لقحت فقدت وزنها بشكل ملحوظ ما جعلهم يربطون بين فقدان الوزن وزيادة التكاثر الفيروسي في الرئتين وانخفاض مستويات الأجسام المضادة التي يمكن أن تحيد الفيروس.

لكن مجلة "نايتور ميديسين" قالت إن النتائج الواعدة للقاح على فأر الهامستر لن تترجم بالضرورة إلى البشر.

في حين قالت شركة "جونسن آند جونسن" إنها تسعى لبدء دراسة في مرحلة متأخرة على البشر على 60 ألف شخص في وقت لاحق من هذا الشهر.





وستكون أكبر تجربة تختبر لقاحا لفيروس كورونا حتى الآن، وفقا لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

و"جونسن أند جونسن" هي واحدة من عدة شركات تعمل على تطوير لقاح للفيروس، تأسست عام 1886، وهي تنتج المعدات الصيدلانية والطبية ومنتجات النظافة ومستحضرات التجميل، كما تقدم خدمات ذات صلة للمستهلكين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتشمل الشركات الأخرى "مودرنا" و"فايزر" وكذا "أسترا زنكا".

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