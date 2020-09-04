2020/09/04 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/المركز الخبري الوطني- ألقت قوة أمنية، القبض على ثلاثة أرهابيين في محافظة نينوى.وذكر مصدر أمني ، ان مفارز الأمن الوطني في غرب نينوى ألقت القبض على ثلاثة إرهابيينهناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 أرهابيين شاركوا في سبي الإيزيديات في نينوى المركز الخبري الوطني.

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