محافظ البصرة : اتفقنا مع وزير الموارد المائية للإسراع بإكمال تحويل قناة البدعة المائية إلى قناة انبوبية مغلقة

2020/09/04 | 16:08 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أعلن محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيداني، اليوم الجمعة، عن الاتفاق مع وزارة الموارد المائية للإسراع في إكمال تحويل قناة البدعة المائية إلى قناة أنبوبية.وقال العيداني في تصريح صحفي ، شاركنا في اجتماع موسع بديوان الوزارة بحضور الوزير والكادر المتقدم في الوزارة، ومدير التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة واستشاري المحافظة في شركة خطيب لبحث قضية مياه الإسالة الواصلة للبصرة.واضاف أن محافظة البصرة تحرص على اعتماد اكثر من مصدر لتأمين وصول ألمياه الى المحافظة بشكل دائم .وأشار إلى أن الاجتماع توصل إلى الاتفاق على المضي بتحويل قناة البدعة الاروائية في محافظة البصرة الى قناة انبوبية مغلقة ( انابيب ناقلة ) لضمان ايصال كميات من المياه لا تقل عن ١٥ مترا مكعبا لكل ثانية وستكون هذه المياه غير معرضة للتلوث.ولفت المحافظ إلى أن المشروع سيرفع لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه وتنفيذه وفق الضوابط والتعليمات./انتهى

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