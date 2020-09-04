إنفجار قوي يهز عاصمة جورجيا وأنباء عن سقوط ضحايا

2020/09/04 | 16:10 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أفادت وسائل إعلام بوقوع إصابات جراء انفجار قوي دوى قبل قليل وسط عاصمة جورجيا مدينة تبليسي..



يتبع

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