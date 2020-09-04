نقابة تعلن مطالب الأطباء وتحذر من

2020/09/04 | 16:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة اطباء العراق المركز العام:لقد ثبت للجميع أن النظام الصحي العراقي بات متخلفا و فيه قصور كبير ، يعاني منه طلبة الطب و الاطباء بكل مستوياتهم و تخصصاتهم وكذلك تعاني منه المؤسسات الصحية كما يعاني المواطن العراقي في كل الأماكن و الأزمنة. كثرت مناشدات الاطباء و نقابتهم على ضرورة بناء نظام صحي لائق للمواطن و الكوادر و تلبية حقوق الاطباء و بالخصوص الشباب ولكن بالرغم من استجابات هنا و تفهم هناك الا ان الأمور لم تتغير بل انها تسير للاسوأ.اليوم يتحرك الاطباء الشباب للتظاهر السلمي الدستوري لأثارة هذه المواضيع و المطالبة بحقوقهم و حقوق الاطباء اجمع .نقابة الاطباء، الممثل القانوني الشرعي للأطباء ،تؤكد إنها تدعم وتقف مع أعضاؤها و أبناؤها بكل قوة و صلادة و تؤيد توجهاتهم البناءة وتتمنى على الزملاء الاستمرار بنهج السلمية و الحضارية و حسن السلوك مثلما تعودناه في الاعتصامات و الاحتجاجات السابقة و تظاهرة ايلول الماضي.الاطباء اليوم يطالبون :- اولا : بناء نظام صحي متطور ينصف الجميع بما فيه تشغيل مؤسسات جديدة و تخطط لنظام صحي استراتيجي يشمل الضمان و التأمين و الحماية ثانيا:تفعيل قوانين حماية الاطباء ١_ بشمول جريمة الاعتداء على الاطباء و المؤسسات بقانون مكافحة الإرهاب.و ٢_وضع حدود للتهجم الإعلامي الظالم على الاطباء لما لهما من تأثير على الأمن الوطني و إفراغ البلد من الكوادر .ثالثا:الالتزام بتطبيق قانون التدرج للأطباء و الوفاء بالوعود التي قطعها المسؤولون وتسريع تنفيذ القرارات الصادره و تحسين وضع الاطباء في المؤسسات و تحسين رواتبهم.رابعا : تعديل الضرائب و الرسوم المفروضة على الاطباء من خلال عمل مشترك بين لجنة الصحة و البيئة النيابية و الحكومة و نقابة الاطباء.خامسا : تشجيع الاطباء على الدراسات العليا و تخفيض الأجور الدراسية و التنازل عن الديون السابقة. هذا جزء من مطالب الاطباء و هناك غيرها الكثير و هي ليس فئوية انما وطنية نناشد بقوة لتحقيقها بشكل مستعجل حتى لا نضطر لإجراءات أخرى قد تؤثر على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

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