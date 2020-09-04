2020/09/04 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أفادت وسائل إعلام عن “وقوع ​ضحايا​ جراء ​انفجار​ قوي دوى قبل قليل وسط عاصمة ​جورجيا​ مدينة تبليسي”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل إعلام جورجية: انفجار قوي وسط العاصمة تبليسي وسقوط ضحايا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام جورجية: انفجار قوي وسط العاصمة تبليسي وسقوط ضحايا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام جورجية: انفجار قوي وسط العاصمة تبليسي وسقوط ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).