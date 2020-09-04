2020/09/04 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انفجار وسط عاصمة جورجيا تبليسي وأنباء عن سقوط ضحايا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انفجار وسط عاصمة جورجيا تبليسي وأنباء عن سقوط ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).