2020/09/04 | 16:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير الناحية لـ (الزمان): أهالي هبهب يتجنبون التقرّب من منزل الزرقاوي الذي قتل به قبل 14 عاماً ديالى ــ سلام الشمري اسطنبول – الزمان بعد مرور 14 سنة على مقتل الارهابي ابو مصعب الزرقاوي بقصف جوي في اطراف قرية عرب شوكة في ناحية هبهب التابعة لقضاء الخالص في محافظة ديالى ، لايزال وضع المنزل دون […]

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