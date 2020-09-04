اوبك تشيد بجهود وزارة النفط لاستضافة احتفالية

2020/09/04 | 16:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اشاد الامين العام للدول المصدرة للنفط اوبك محمد باريكندو بالجهود المتميزة لوزارةالنفط واللجنة العليا المنظمة لاحتفالية "اوبك" .وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان للوزارة : ان" وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل تلقى رسالة من الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" محمد باريكندو عبر فيها عن تقديره الكبير لوزير النفط واللجنة المنظمة على حرصهم لاعداد منهاج متميز يليق بالمناسبة ، فضلاً عن النجاح في تاهيل قاعة الشعب ببغداد بزمن قياسي وهي القاعة التي استضافت اول اجتماع تأسيسي للمنظمة عام 1969".واشار جهاد الى" تأكيد باريكندو حرص المنظمة على اقامة الاحتفالية في بغداد لدورها الكبير في تأسيسها وللاهمية التاريخية لهذه المناسبة ".ونوه المتحدث باسم الوزارة ان" اللجنة العليا المنظمة للاحتفالية قد طلبت من المنظمة في رسالة بتوقيع وزير النفط تأجيل الاحتفالية التي كان مقرراً اقامتها منتصف الشهر الجاري الى موعد يحدد لاحقاً حرصاً منها على سلامة الجميع بسبب فايروس كوفيد 19 وتقييد حركة الطيران".وكانت وزارة النفط اعدت منهاجاً حافلاً للاحتفالية التي كان مقرراً اقامتها في بغداد تتضمن عقد الاجتماع الوزاري للمنظمة فضلاً عن اقامة الفعاليات الثقافية والفنية التي تسهم بالتعريف بالارث الحضاري والثقافي والفولكلوري العراقي وغيرها من الفعاليات./انتهى8

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