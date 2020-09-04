والد ميسي يؤكد حرية نجله في الانتقال دون دفع الشرط الجزائي

2020/09/04 | 16:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أصدر خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، بيانا رد فيه على بيان رابطة الليغا قبل أيام أكدت من خلاله أنه لا يمكن لميسي الخروج من برشلونة دون دفع قيمة فسخ العقد وهي 700 مليون يورو.وقال خورخي في البيان: لا نعرف أي عقد قاموا بتحليله وما الأسس التي استنتجوا من خلالها أنه يجب اللجوء للشرط الجزائي، حال قرر اللاعب الرحيل من جانب واحد بنهاية الموسم المنقضي.وأضاف: هذا خطأ واضح من جانبهم، وأشير بالبند رقم 8.2.3.6 من العقد الموقع بين اللاعب والنادي لا يسرى هذا الشرط الجزائي، عندما يتخذ اللاعب قراره بالرحيل اعتبارا من نهاية الموسم الرياضي 2019/2020.واوضح خورخي : مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المضمنة في العقد والتي تم حذفها، من الواضح أن الشرط الجزائي المنصوص عليه، لا ينطبق على الإطلاق.ويأتي بيان والد ميسي بعد تقارير أشارت إلى أن ليونيل ميسي قرر البقاء مع برشلونة والتراجع عن الرحيل الصيف الحالي./انتهى3

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