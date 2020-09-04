شرطة البصرة تكشف عن ملابسات جريمة قتل منتسب امني وتلقي القبض على احد المتهمين في قضاء الهارثة

2020/09/04 | 16:39 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / كشفت قيادة شرطة البصرة اليوم الجمعة عن ملابسات جريمة قتل منتسب امني في قضاء الهارثة شمالي البصرة والقبض على احد المتهمين .واوضحت القيادة بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه " بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية /الاستجابة الاولية عن حدوث جريمة قتل منتسب امني في منطقة كرمة علي بقضاء الهارثة على الفور تم تشكيل فريق عمل باشراف و متابعة من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم شخصيا للتحقيق عن جريمة القتل.واضاف "وبعد جمع المعلومات والتعمق في التحقيقات تم كشف ملابسات جريمة القتل و التعرف على هوية المتهمين وهم أصدقاء ابنه لكونه لايسمح لهم بمرافقة ولده لأنهم من أصدقاء السوء" مشيرا الى انه ومن خلال التحري عن مكان تواجدهم تم إلقاء القبض على أحد المتهمين وبعد التحقيق معه اعترف بارتكابهم جريمة القتل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء /انتهى

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