تربية الكرخ الثانية تشكل لجنة لدراسة اعتراضات الترشيح للدراسات العليا

2020/09/04 | 16:41 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدير عام تربية بغداد/ الكرخ الثانية، تشكيل لجنة برئاسته لدراسة الاعتراضات بخصوص الترشيح للدراسات العليا في المديرية.





وقال قيس الكلابي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان اللجنة "ستدرس {أيضاً} جميع الاسماء من حيث الاستحقاق والتخصص على ان تنجز اعمالها خلال يومين {فقط}".

ودعا الكلابي "من يرغب بالاعتراض الى تقديم الاعتراض الى مكتب المدير العام او على خاص صفحة الاعلام".

وبين ان "اللجنة برئاسة قيس اسماعيل الكلابي وعضوية {سعاد خضر عباس} مشرف تربوي اول اقدم، و {محمد رحيم حافظ} و{عبد الستار محمد ابراهيم}".

عمار المسعودي

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