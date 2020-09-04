رفض مساعدة العصائب باختطاف مواطنين سنة ..عراقي يواجه السجن 5 سنوات بأمريكا

2020/09/04 | 16:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يواجه رجل عراقي يسكن في ولاية نيويورك عقوبة السجن خمس سنوات على الأقل، بتهمة الكذب على مسؤولي الهجرة، بشأن ارتباطه “بميليشيا مدعومة من إيران”، وفقا لمكتب المدعي العام الأميركي.وبحسب موقع “سيراكيوز دوت كوم” الإخباري، وصل جاسب حافظ سعدون الفوادي (35 عاما) إلى مدينة سيراكيوز في أوائل عام 2016 بعد التقدم بطلب للحصول […]

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