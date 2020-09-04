2020/09/04 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

اعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في محافظة الانبار احمد الراشد ، الجمعة ، التوزيع الجغرافي لإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في الانبار .وقال الراشد في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 31 اصابة جديدة حيث توزعت الاصابة على قضاء الفلوجة 9 اصابات جديدة 4 اصابات في قضاء الرمادي و 8 اصابات جديدة بفيروس المرض في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة “.واضاف ان” قضاء هيت غربي الانبار سجل 6 اصابات جديدة فيما سجل قضاء الرطبة 4 اصابات جديدة بفيروس المرض ، مؤكدا نسبة الشفاء تفوق حالات الاصابة في مؤشر هو الاول من نوعه منذ فرض اجراءات الوقاية لتجنب المرض في الانبار “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الانبار تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الانبار تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).