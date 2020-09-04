اليونان تطلب من تركيا الكف عن “الاستفزازات” ليبدأ الحوار

2020/09/04 | 16:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، إن اليونان ستبدأ محادثات مع تركيا لتسوية مطالب السيادة المتعارضة على الحدود البحرية شرقي البحر المتوسط بمجرد توقف “الاستفزازات” التركية.

وتصاعدت التوترات الشهر الماضي بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح سيزمي إلى منطقة متنازع عليها للتنقيب عن الطاقة في أعقاب اتفاق بحري بين اليونان ومصر تقول أنقرة إنه يتعدى على حدود جرفها القاري.

وقال ميتسوتاكيس، في اجتماع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي الذي يزور أثينا، “(بلادنا) لديها القدرة والرغبة في بحث ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه وشرقي المتوسط، وفقا لمبادئ القانون الدولي وليس تحت التهديد… لتتوقف التهديدات حتى تبدأ المحادثات”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف “بمجرد انتهاء الاستفزازات ستبدأ المحادثات”، موضحا أن وزير خارجية اليونان سينقل رسالة منه توضح موقف أثينا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما يلتقيان في نيويورك اليوم الجمعة.انتهى 25

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