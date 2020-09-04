القبض على ثلاثة عناصر من داعش شاركوا بسبي النساء الايزيديات

2020/09/04 | 16:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى يوم الجمعة عن القاء القبض على ثلاثة عناصر بتنظيم داعش شاركوا في سبي النساء الايزيديات في صيف عام 2014.وذكر الأمن في بيان اليوم انه “بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين صادرة بحقهم مذكرات […]

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