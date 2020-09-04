بالوثيقة : الكاظمي يكلف جهاز مكافحة الإرهاب التصدي للفساد

2020/09/04 | 16:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف.

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