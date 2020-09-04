2020/09/04 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كـلام ..في الوقت الضائع – صباح الربيــعي لا أعرف حتى الآن، لماذا يفرط الإنسان ، بأهم مايملك وأغلاه بدون مسوغ مقنع ، او اضطرار يلجأ اليه ، بينما يستطيع ان يحتفظ بجذوة الحياة في داخله متقدة ، بقليل من الصبر والحكمة ، وقياس الأمور بمقياس الواقع والإيمان بان مايصيبنا هو مكتوب علينا وفق مانحن […]

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