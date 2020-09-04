2020/09/04 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاص السُّوري فريد مراد: الكتابة غبطتي وبهجتي صبري يوسف يستلهم القاص فريد مراد حكاياته القصصيّة من الحياة وبما تجودُ به مخيّلته من تدفُّقات في بناء عالمه القصصي، فتأتي القصص مزيجاً من الواقع والخيال، مستخدماً لغةً سهلةً رشيقةً وموائمةً لشخصيَّاتِ قصصه في بناءِ الحوارِ والسَّردِ ووهجِ الشّوقِ والحنين.يكتبُ قصصه كمَن يناجي نفسَه وقرّاءَه معاً، لأنَّ […]

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