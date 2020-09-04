العراق.. غارات جوية واعتقالات تطال عناصر داعش

2020/09/04 | 17:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت السلطات الأمنية، الجمعة، توجيه ضربات جوية على أهداف لداعش في سلسلة جبال حمرين، بالاضافة إلى اعتقال ثلاثة عناصر من التنظيم في نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (4 أيلول 2020)، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، طائرات F_16 العراقية توجه ضربات على أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين، وهي عبارة عن كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، وقد أسفرت عن تدميرها بالكامل ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين" .

إلى ذلك، أفاد جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من داعش شاركوا في سبي الايزيديات بمحافظة نينوى.





وذكر الجهاز في بيان، انه "بناء على معلومات استخبارية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 1/4 ارهاب كونهم مقاتلين بما يسمى ديوان الجند التابع لولاية الجزيرة ابان سيطرة عصابات داعش على المحافظة".

وأضاف البيان، "وقد جرى تدوين اقوالهم اصوليا، واعترفوا بمشاركتهم في ثمانية معارك ضد القوات الامنية خلال عمليات التحرير علاوة على قتل المواطنين وسبي النساء الايزيديات في قضاء سنجار، اذ تم احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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