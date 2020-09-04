2020/09/04 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان ونجم (يوتيوب) الكوري داوود كيم بعد محاولة اغتصابه لفتاة قيل إنها مُسلمة.ويظهر داوود كيم بالفيديو المتداول الذي رصدته (وطن)، وهو يُحاول ارتداء سرواله بعد محاولة الاغتصاب، بينما تُصور الفتاة التي تم محاولة هتك عرضها وتبكي وتقول: “استغفر الله استغفر الله لا أصدق أنه فعل ذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد نجم كوري : حاول اغتصاب فتاة مُسلمة ثم اعتنق الإسلام ليُكفر عن ذنوبه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد نجم كوري : حاول اغتصاب فتاة مُسلمة ثم اعتنق الإسلام ليُكفر عن ذنوبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).