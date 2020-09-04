إغلاق عدد من المعامل المخالفة للشروط الصحية والصناعية في مدينة الكاظمية ببغداد

2020/09/04 | 17:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ عمر البدري

تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في مدينة الكاظمية المقدسة مع القطاع الصحي والرقابة الصحية في المدينة، وبمشاركة القوات الأمنية من إغلاق عدد من المعامل المخالفة للشروط الصحية والصناعية”.

وباشرت مفارز الشرطة المجتمعية في مدينة الكاظمية المقدسة في العاصمة بغداد حملات توعية وتثقيف بالتعاون مع القطاع الصحي والرقابة الصحية في المدينة، وبمشاركة القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية”.

وقد شملت الحملة الاطلاع على عمل مصانع الحلويات في الكاظمية المقدسة ومدى مراعاتها لشروط السلامة الصناعية، ومطابقة المادة المصنوعة لمعايير الجودة الصناعية، ومدى صلاحيتها للاستخدام البشري، حيث تمكنت المفرزة المشتركة من إغلاق عدد من المعامل المخالفة للشروط الصحية والصناعية، وحث المعامل الأخرى على ضرورة التقيد ومراعاة المعايير القياسية لشروط السلامة الصناعية التي تضمن أمن وسلامة المستهلك وحمايته.

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