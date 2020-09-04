نائب كردي : يصف زيارة بارزاني لتركيا استهانة بمشاعر أسر الضحايا

2020/09/04 | 17:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- طالب النائب هوشيار عبدالله رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني بالإعلان للرأي العام عن أسباب وتفاصيل زيارته الشخصية العاجلة إلى تركيا بعد لقائه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، معتبراً الزيارة ” استهانة بمشاعر ذوي ضحايا القصف التركي “.وقال في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة أن ” على نيجرفان البارزاني ان يعلن للرأي العام سبب […]

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