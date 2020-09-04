صحة الرصافة تعلن عن ارتفاع نسبة الشفاء التراكمي الى 83%

2020/09/04 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم الجمعة، عن شفاء 526 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 26456 حالة شفاء بنسبة 83% من العدد التراكمي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صحة الرصافة سجلت اكتساب 526 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا”.

واوضحت، ان “حالات الشفاء توزعت في المناطق التالية مدينة الصدر 245 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها .



اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 27 حالة شفاء في منطقة الراشدية ومثلها في النهروان .



و 25 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى ومثلها في الحسينية .



و23 حالة شفاء في منطقة العبيدي .



و 21 حالة شفاء في منطقة الامين ومثلها في الشعب .



و 19 حالة شفاء في منطقة حي النصر .



و 18 حالة شفاء في منطقة البياع ومثلها في الدسيم .



و 14 حالة شفاء في منطقة الدورة .



و 9 حالات شفاء في منطقة شارع فلسطين ومثلها في الاعظمية .



و 7 حالات شفاء في منطقة الجادرية ومثلها في الكفاح .



و6 حالات شفاء في صحة ديالى .



و4 حالات شفاء في صحة بابل .

واضاف الساعدي، ان “الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى”.

واوضح، ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة”.

واكد الساعدي، ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 26456 حالة شفاء”، لافتا الى ان “شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”.

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