شاهد.. وصلة حب بين عمرو دياب ودينا الشربيني فى حفل زفاف

2020/09/04 | 17:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو جديد يجمع بين الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني ، أثناء تواجدهما فى حفل زفاف.وظهر في الفيديو عمرو دياب ، وهو يغني أغنيته الشهيرة “بحبه” ، وإلى جانبه دينا الشربيني ترقص على غنائه وتحتضته ، ليقول لها أثناء وصلته الغنائية:” بحبه وبحلفله […]

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