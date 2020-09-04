بغداد تسجل 1378 اصابة ووفاة 9 حالات وتماثل 983 حالة شفاء جديدة بـ”كورونا”

2020/09/04 | 17:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العاصمة بغداد “.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (983 ) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 526بغداد / الكرخ 360مدينة الطب 97

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 1374 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 517بغداد الكرخ 855مدينة الطب 269

– الوفيات 9 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 2مدينة الطب 2

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