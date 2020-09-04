افتتاح مستشفى بسعة ١٦٠ سريرا لمواجهة وباء كورونا في بابل

2020/09/04 | 17:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شهدت محافظة بابل افتتاح مستشفى العطاء الثاني في ناحية الاسكندرية بسعة ١٦٠ سريرا بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في مؤتمر صحفي وحضرته /المعلومة/ ان “المستشفى خاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا بسعة سريرية تبلغ 160 سريرا ونفذ من قبل سرايا السلام”.

واضاف التميمي ان “المستشفى تم تأهيله وتأثيثه من قبل السرايا ليقدم خدماته للمرضى المصابين بكورونا، حيث جهز بأحدث الاسرة و اجهزة التنفس”، مؤكدا ان المستشفى سيكون له دور في مواجهة كورونا.انتهى 25

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