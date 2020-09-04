وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي دعما للمنتج المحلي والقطاع الزراعي

2020/09/04 | 17:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلن وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي إنتاج اكثر من 450 الف طن من بذور الحنطة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي دعما للقطاع الزراعي بعد ارتفاع نسب الإنتاج والكميات المستلمة من قبل شركة مابين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لانتاج البذور.وقال في بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة أن ” هذه الكميات المتزايدة من […]

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