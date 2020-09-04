العراق: تسجيل 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى أكثر من ربع مليون مصاب

2020/09/04 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تجاوز لحاجز وبائي جديد، سجل العراق أعلى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من ربع مليون مصاب.

حيث شخصت وزارة الصحة إصابة خمسة آلاف وست وثلاثين حالة جديدة بالوباء تركزت في بغداد والبصرة وواسط وكربلاء ونينوى.

وبالنسبة لحالات الوفيات، أعلنت وزارة الصحة وفاة أربعة وثمانين شخصا خلال الساعات الماضية، ليبلغ العدد الكلي للمتوفين جراء الفيروس لغاية الآن سبعة آلاف وثلاثمئة وتسعة وخمسين شخصا.

ويأتي ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بالتزامن مع تحذيرات أممية ومحلية من تفاقم الوضع الوبائي في العراق جراء عدم الالتزام بالشروط الوقائية والتباعد الاجتماعي والعزل المنزلي.

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